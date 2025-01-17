Оккупанты не способны эффективно использовать свои танки: в Forbes назвали причину

Российские танки вынуждены оставаться в укрытиях.
Российская армия больше не способна эффективно использовать танки на поле боя, поскольку постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью.
Об этом сообщило издание Forbes.
Из-за высокого риска поражения, танки вынуждены оставаться в укрытиях, что существенно ограничивает их боевую эффективность. Аналитик Дэвид Акс отмечает, что когда российские командиры все же решаются использовать бронетехнику, это часто приводит к большим потерям без получения тактического преимущества.
"Там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут потрясающие потери", — заявил аналитик.
На направлениях Покровска и Часового Яра российская пехота продолжает наступать, но недостаток танков и эффективной механизированной поддержки значительно замедляет их действия.
Кроме того, Кремль сталкивается с кадровым кризисом, что заставляет обращаться за пополнением в Северную Корею.
"Однако пока что у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, которое гудит беспилотниками", — добавил Акс.
Напомним, адмирал НАТО назвал количество потерь войск КНДР в войне против Украины.
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