Оккупанты не способны эффективно использовать свои танки: в Forbes назвали причину

Российская армия больше не способна эффективно использовать танки на поле боя, поскольку постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью.

Об этом сообщило издание Forbes.

Из-за высокого риска поражения, танки вынуждены оставаться в укрытиях, что существенно ограничивает их боевую эффективность. Аналитик Дэвид Акс отмечает, что когда российские командиры все же решаются использовать бронетехнику, это часто приводит к большим потерям без получения тактического преимущества.

"Там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут потрясающие потери", — заявил аналитик.

На направлениях Покровска и Часового Яра российская пехота продолжает наступать, но недостаток танков и эффективной механизированной поддержки значительно замедляет их действия.

Кроме того, Кремль сталкивается с кадровым кризисом, что заставляет обращаться за пополнением в Северную Корею.

"Однако пока что у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, которое гудит беспилотниками", — добавил Акс.

Напомним, адмирал НАТО назвал количество потерь войск КНДР в войне против Украины.

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