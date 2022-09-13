Оккупанты не способны укрепить новую линию фронта после неудач в Харьковской области — ISW

После успешного контрнаступления украинских Вооруженных сил в Харьковской области оккупаны не в состоянии укрепить новую линию фронта. В настоящее время войска врага, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что обе стороны ведут активные бои за Лиман. Больше того — оккупанты боятся, что ВСУ будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, поскольку считают, что она будет потенциальной целью для наступления", – пишут аналитики.

Оккупанты агрессорки РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта. В настоящее время российская армия активно покидает восточную часть Харьковской области для передислокации по другим направлениям. В частности, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не придает первостепенного значения для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", — считают в ISW.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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