Оккупанты не уходят из Херсона: Жданов заявил о классической ИПСО и вспомнил о взорванных мостах

Пока не видно снятия с позиций и отвода вражеской техники от Херсона. Им и некуда переправляться, ведь мосты через Днепр взорваны.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска пытаются сделать вид, что отступают из Херсона, но это не так. Эксперт назвал это очередной информационно-психологической спецоперацией.

Об этом Жданов сказал в интервью Politeka.

"Я не думаю, что сейчас там стоят колонны войск в районе мостов в Новой Каховке возле ГЭС и возле Антоновского моста. Тем более, что для нас это прекрасная мишень и мы могли бы нанести огневое поражение этим войскам. По-моему, это очередной этап этой специальной информационной операции по поводу того, что "давайте наступайте, мы отходим", – объяснил военный эксперт.

Он также выразил мнение, что подрыв мостов в Херсонской области может быть делом рук как российских оккупантов, так и украинских защитников.

"Вопрос подрыва мостов – могут быть два варианта. Первый вариант – это можем быть мы. Второй вариант – это могут быть россияне с той же целью, чтобы усложнить продвижение наших войск и защитить Херсон. Потому что если через Ингулец все мосты будут взорваны, то и часть Вооруженных сил Украины, которая будет громить группировку в районе Берислава и Новой Каховки, не сможет переправиться на правый берег реки Ингулец и дальше продолжить наступление на Херсон. То есть с одной стороны, для нас хорошо расчленить российскую группировку пополам, а с другой стороны, с точки зрения обороны, российская группировка не дает возможности нашим войскам с севера зайти на Херсон", – объяснил ситуацию Жданов.

Он также заверил, что российские войска никуда не отступают из Херсона.

"Пока мы не увидим снятия с позиций и отвода техники… Куда они отступают? Мостов нет через Днепр переправляться. Поэтому здесь нужно 10 раз перепроверить. Это классическая ИПСО", – сказал эксперт.

Он также заявил, что наличие или отсутствие российских флагов в Херсоне ничего не означает.

"Один флаг или десять флагов не заменят 40 тысяч (российских – ред.) войск. А куда делись 40 тысяч военнослужащих, которые там находятся сейчас? Где они? Где эта вся техника? Там, кстати, самая боеспособная и многочисленная группировка российских войск на сегодня, если сравнивать по всей линии фронта. Второе – они не показали нам, как они из Херсона выводят войска, технику, как они выводят тех десантников и спецназ, которых они переодели в гражданское, и которые обустроили огневые точки в жилых массивах. Это является информационной провокацией со стороны России: "мы флаги сняли, значит – мы ушли", – рассказал Жданов.

Он добавил, что ВСУ в Херсонской области проводят сейчас прощупывание обороны врага и вряд ли проводили какие-то массированные атаки, о которых заявляло Минобороны РФ.

Ситуация в Херсонской области

Депутат облсовета Сергей Хлань сообщил, что у россиян начался обвал линии фронта по всему Херсонскому направлению. Они уже отошли из ряда населенных пунктов и взрывают мосты. В то же время, захватчики пытаются укреплять оборону на левом берегу.

Так, известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов в тылу российских войск.

В то же время в Херсоне с улиц и админзданий исчезли российские триколоры.

По данным украинской разведки, Херсон обороняют от 30 тыс. до 50 тыс. российских войск. Поэтому ВСУ нужно время для деоккупации региона.

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