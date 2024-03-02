Оккупанты не вели наступательных действий на нескольких направлениях: детали от Генштаба

За прошедшие сутки армия РФ не вела штурмовых действий в нескольких направлениях. За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генерального штаба 2 марта.

Всего враг нанес 9 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 161 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты атаковали Украину 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 дронов уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дружба, Глухов, Волфин Сумской области; Охримовка, Ольховатка, Домашнее, Тополя, Кисловка, Садовое Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Терны, Часов Яр, Дружба, Новокалиново, Александрополь, Архангельское, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Новобахмутовка, Торецк, Екатериновка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Роботино на Запорожье.

Под артиллерийским огнем было более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север", на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении, враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка – Луганской.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 24 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения военной техники, 3 артиллерийским средствам, 3 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

Напомним, ВСУ заявили о "мощном рывке" РФ на Часов Яр в Донецкой области. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины, а также не жалеют усилий в своих попытках продвигаться дальше.

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