Оккупанты не выпускают около 60 тыс. абитуриентов из ОРДЛО: в Украине открыли уголовное дело

Дети, достигшие 14-летнего возраста, но не успевшие получить украинский паспорт, должны обязательно получить паспорт РФ или "документы" псевдореспублик.

Из-за действий оккупантов украинские дети с ОРДЛО не могут пересечь линию разграничения для поступления в учебные заведения на подконтрольной правительству территории.

Из-за нарушения права на образование в Офисе генпрокурора открыто уголовное дело.

Отмечается, что единственной возможностью выезда на подконтрольную территорию детей, достигших 14-летнего возраста, но не успевших получить украинский паспорт, является оформление документов образца РФ или так называемых "паспортов" псевдореспублик.

Таким образом около 60 тыс. выпускников из ОРДЛО во время вступительной кампании просто лишены права подать документы в учебные заведения Украины. Также в Офисе генпрокурора добавили, что такие действия оккупантов нарушают Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

"Военное преступление! Оккупационные власти РФ в Донецкой области нарушает право на образование в условиях вооруженного конфликта для 60 тыс. детей-выпускников 9 и 11 классов. Без "паспортов" квази-республик их перемещение с временно оккупированной территории ограничено", — отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в Тwitter.

В свою очередь в Минобразования пообещали рассмотреть вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места государственного заказа.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал освободить из ОРДЛО тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ.

Напомним, что в Минобразования рассказали об особенностях и основных датах для детей из Крыма и Донбасса.

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