Оккупанты немного отошли от Кременной после значительных потерь — Гайдай

Российские солдаты последние несколько дней активно вели атаки в направлении Кременной, однако отошли, понеся существенные потери.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в Луганской области сложная, но полностью контролируется Силами обороны.

"Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации" — рассказал он.

Однако на Кременском направлении российская армия немного отступила для пополнения своих подразделений после значительных потерь.

"Они отошли, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад", — отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области

По данным Луганской ОВА, россияне на временно оккупированных территориях области все чаще применяют авиацию и массово грабят местных. Оккупанты также усиливают свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По данным британской разведки, за последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину.

На участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск на временно оккупированной территории Луганской области неизвестные подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой. В результате пожара российские оккупанты определенное время не смогут поставлять по железной дороге военные грузы на передовую.

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