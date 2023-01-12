Оккупанты немного продвинулись в Соледаре: Жданов описал ситуацию в городе

Эксперт подчеркнул, что ни о каком захвате города врагом на сегодняшний день речь не идет.

Российские войска несколько продвинулись в боях за Соледар и на 12 января имеют частичный успех на юго-западной окраине города.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии каналу "Вот так".

"В самом Соледаре идут уличные бои, очень ожесточенные. И единственное, что мы можем констатировать – если вчера бои шли за центр города, то сегодня на юго-западной окраине Соледара противник имеет частичный успех. Они немного продвинулись. А в другом – бои продолжаются в самом городе. Ни о каком захвате Соледара на сегодняшний день речь не идет", — подчеркнул военный эксперт.

Также читайте В ВСУ рассказали, почему Соледар так важен для России

Он добавил, что также появились видеодоказательства того, что оккупанты продвинулись в городе. По словам Жданова, это подтверждают и украинские войска.

"Они провели перегруппировку войск. Туда добавили еще десантные войска. И они постоянно подвозят туда свежие подразделения и бросают их в бой. Там они организовали такой конвейер постоянных атак на город. Плюс артиллерия уже четвертые сутки неустанно бьет по городу", – описал ситуацию Жданов.

Что происходит в Соледаре

Напомним, по данным украинского Минобороны по состоянию на первую половину дня 12 января, в районе Соледара продолжаются жестокие бои, оккупанты безуспешно пытаются прорвать украинскую оборону и захватить город. Враг несет большие потери.

В Генштабе ВСУ отметили, что пока в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, некорректно оценивать, какой именно процент города контролирует украинская армия.

В то же время в Пентагоне проинформировали, что в Соледаре "продолжаются динамические бои, контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы".

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.