Оккупанты несколько часов били по пригороду Херсона: что известно о жертвах и раненых

Захватчики обстреляли жилые дома и мужчин, проводивших ремонт на улице.

Российские войска обстреляли Херсонскую громаду днем 4 декабря, в результате чего погиб мужчина. Еще трое мужчин получили ранения и травмы.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

По данным Прокудина, оккупанты обстреляли жилые дома в Антоновке. В результате атаки погиб местный житель 1959 года рождения.

Враг также ударил по селу Инженерное в пригороде Херсона: под огонь захватчиков попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. Так, у пострадавших мужчин в возрасте 61 и 51 года диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Еще одного пострадавшего – 46-летнего мужчину – доставили в больницу с ранением живота средней степени тяжести.

В Херсонской окружной прокуратуре сообщили о начатом досудебном расследовании по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

По данным следствия, российские войска 4 декабря на протяжении нескольких часов обстреливали Херсонскую территориальную громаду. Там отметили, что в одном из пригородных сел погиб 64-летний мужчина. А в другом населенном пункте из-за вражеского обстрела травмированы трое местных жителей.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в этот же день утром оккупанты обстреляли детсад в Херсоне, нанеся зданию разрушения и ранив 57-летнюю женщину.

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