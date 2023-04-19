Оккупанты несколько продвинулись в Бахмуте и готовятся к контрнаступлению ВСУ на юге: карты боев от ISW

В частности, Сальдо заявил о сосредоточении неопределенных украинских сил на правом берегу Херсонщины и о якобы их готовности форсировать реку Днепр.

Оккупанты продолжают наступать в Бахмуте и могли несколько продвинуться в городе. В то же время, захватчики готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ на Запорожье и Херсонщине, роя окопы и возводя оборонные сооружения.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Что происходит на Луганщине и Харьковщине

Оккупанты 18 апреля устроили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб ВСУ сообщил о неудачных наземных атаках врага вблизи Синьковки, Дибровы и Спирного. Днем ранее российские военкоры заявляли, что захватчики совершили наземные атаки вблизи Синьковки, Двухлетней, Краснопоповки и Кременной. Заявляли блогеры и о штурмовых операциях россиян вблизи Макеевки в направлении Невского.

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Один из российских военкоров 18 апреля заявил, что оккупанты провели наземные атаки в направлении Торского, Тернов и Невского, а также вблизи Белогоровки. На выложенных в Сеть 17 и 18 апреля кадрах якобы видно, как украинские войска ведут захваченную термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А в направлении Сватово-Кременная, а чеченские спецназовцы "Ахмат" отбивают украинскую атаку вблизи Кременной.

Ситуация в Донецкой области

Российская армия 18 апреля продолжала наступать в Бахмуте. Выложенные 17 апреля геолокационные кадры показывают, что "вагнеровцы" могли продвинуться поближе к Дому культуры на северо-западе Бахмута.

В то же время Минобороны РФ утверждало, что наемники захватили три неопределенных квартала в северной, центральной и южной частях Бахмута. А российские военкоры утверждали, что "вагнеровцы" продвинулись на юге, севере и в центре города, включая большую часть района железнодорожного вокзала и через железную дорогу. Один из блоггеров утверждал, что атаки "вагнеровцев" на Хромово и Ивановское провалились.

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В то же время Генштаб ВСУ информировал, что захватчик устроили наземные атаки в Бахмуте, а украинские войска отразили противника в районе Ивановского и Предтехниного. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об усилении ударов из вражеской тяжелой артиллерии и авиации по Бахмуту.

По информации от украинских пограничников на 18 апреля, у "вагнеровцев" не хватает артиллерийских боеприпасов. А российские источники сообщали, что оккупанты начали применять для ударов по Бахмуту оснащенные системами наведения авиационные бомбы ФАБ-500.

Карта: ISW

Российские войска 18 апреля продолжали обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк. По данным геолокационных кадров, враг продвинулся к трассе Н-20 к северо-востоку от Красногоровки. В Генштабе ВСУ сообщили о неудачных наземных ударах со стороны противника вблизи Степного, Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Российский военкор утверждал, что силы РФ совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки, Водяного и Невельского.

Украинские войска могли проводить ограниченные контратаки на западе Донетчины. По сообщениям российских военкоров, оккупанты отбили наземные атаки ВСУ вблизи Угледара, Павловки и лесополосы к северу от Никольского. Блогеры также опубликовали кадры, как российские войска наносят удары по украинским танкам в этом районе.

18 апреля захватчики не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

Карта: ISW

Ситуация на юге

По данным представителей Украины, российские силы продолжают готовить свою оборону на юге. Так, они минируют восточный (левый) берег Днепра на Херсонщине, готовясь к возможному контрнаступлению ВСУ.

По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты в последнее время не проводили серьезных перемещений и продолжают укреплять оккупированный город, поскольку некоторые силы врага разворачиваются в другие районы, включая район Угледара. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что захватчики перевозят личный состав и оборонные укрепления через город между другими тыловыми районами и фронтом.

Некоторые российские чиновники-оккупанты и военкоры существенно изменили свое нарративное предупреждение о возможном контрнаступлении Украины. Так, источники из РФ, ранее предупреждавшие о контрнаступлении якобы в Запорожской области, теперь предупреждают о возможном контрнаступлении в Херсонской.

Так, херсонский гауляйтер Владимир Сальдо 18 апреля заявил, что украинские войска сосредоточили неопределенные силы на правом берегу Херсонщины и продемонстрировали готовность форсировать реку Днепр. Заявления Сальдо звучат на фоне недавнего визита президента РФ Владимира Путина в тыл оккупантов на Арабатской косе, чтобы проверить подготовку к возможному украинскому контрнаступлению.

Российские блогеры считают, что ВСУ готовятся создать плацдарм через реку Днепр. Некоторые источники из РФ в большинстве своем утверждали, что украинские войска собираются для контрнаступления в Запорожской области. Другой известный российский блогер утверждал, что информация об украинской контратаке на западе Запорожской области ложная, но ВСУ якобы готовятся к контрнаступлению в районе Пологов и Орехова.

Карта: ISW

Карта: ISW

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 19 апреля, российские войска сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За 18 апреля на этих участках фронта украинские войска отразили более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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