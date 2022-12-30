Оккупанты несколько раз штурмовали Бахмут: что происходит в несокрушимом городе (видео с передовой)

В течение суток российские военные совершали штурм города Бахмут, который является самой горячей точкой на фронте. Российская армия и "вагнеровцы" пятый месяц пытаются взять город, но благодаря невероятным усилиям украинских защитников Бахмут стоит.

Видео с передовой показал украинский военный, который сейчас находится в Бахмуте.

"Оперативная обстановка на утро 30 декабря практически остается без изменений. В течение суток было несколько попыток штурма наших позиций. Отрабатывали минометами, пытались забежать в окопы, выбить наших. Но ничего у них не получилось. Те потери, которые они понесут, с логикой здорового человека никак не совпадают. Сколько их здесь лежит, сколько их здесь будет лежать, одному Богу известно", — рассказал боец.

Военный успокоил, что город - под надежной обороной украинских военных, которые держат позиции.

"Не волнуйтесь, позиции держатся. Все на своих местах. Особо хотелось отметить взаимодействие разведывательных, ударных БпЛА и артиллерии. Когда они работают в симбиозме, врагу совсем не весело", — подчеркнул он.

Защитник Бахмута призвал неравнодушных украинцев помогать донатами армии на беспилотники, которые очень важны для обороны города.

Какая военная ситуация на Донбассе

Ситуация в Донбассе остается сложной. Российская армия 29 декабря продолжила наступление в районе Бахмута. Однако украинские военные с боем приближаются к Кременной в Луганской области во время контрнаступления.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские военные бросают значительные силы для штурмов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Горячее всего на фронте — в Бахмуте. С 1 октября по 20 декабря российские войска смогли занять территорию 192 кв. км в районе Бахмута. Российские пропагандисты значительно преувеличивают успехи ВС РФ на фронте.

Читайте также: