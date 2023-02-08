Оккупанты, несмотря на большие потери, пытаются продавить оборону ВСУ в 5 самых горячих точках фронта

ВСУ наносят армии РФ мощные удары, кафиры несут большие потери, однако их попытки продавить оборону Украины в пяти самых горячих точках фронта продолжаются.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный обозреватель, бывший пресс-секретарь ВСУ Владислав Селезнев.

"Ситуация там очень сложная. Пять основных и пять фактически критических областей на востоке российско-украинского фронта, где путинская армия, несмотря на огромные человеческие и технические потери, пытается протиснуть нашу оборону", — сообщил эксперт.

Он также назвал направления, где ведутся бои.

"Это направление на Купянск, это Лиманское направление, это направление в районе Бахмута, это Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, там традиционно идут бои, и это район Угледара. Когда мы с вами часто слышим сообщения о том, что вот- вот Путин перейдет в масштабное контрнаступление, я всегда задаю себе вопрос, а что происходит сейчас на фронтах", — добавил Селезнев.

С 25 января не стихают мощные пехотно-артиллерийские атаки в районе Угледара, где россияне сосредоточили не менее трех своих бригад и до пяти полков, пытаясь выдавить украинских военных на этом участке фронта. Однако, по словам эксперта, у них ничего не выходит. оккупанты терпят огромные потери, но, тем не менее, непрерывные и многочасовые атаки продолжаются.

"Город-крепость Бахмут у всех на слуху последние 5 месяцев. Путинская армия ворвалась на окраины города, и продолжаются бои на севере, на востоке, на юге этого населенного пункта. Но будущее, судьба города-крепости Бахмут напрямую зависит от того, удастся ли украинским Силам обороны удержать хотя бы одну линию поставок. Очевидно, что без стабильной связи между Бахмутом и большой землей удержать этот участок будет крайне сложно", — сказал Селезнев.

Что касается ситуации в направлении на Купянск и Кременную, то там, по данным военного обозревателя, российская оккупационная армия разместила одну из самых элитарных своих частей — 76 воздушно-десантную дивизию. Там идут сильнейшие бои.

Эксперт отметил достаточно серьезное увеличение российских потерь.

По его словам, 7 февраля россияне понесли мощные потери — тысячу погибших.

"Путин не обращает внимания абсолютно на огромные человеческие потери, потому что видит перед собой цель выйти к началу марта на административную границу в Донецкой и Луганской области, и к этой цели стремится. Насколько успешным будет его наступление? Я имею достаточно серьезные сомнения, потому что 42% территории Донецкой области все еще находятся под контролем украинских Сил обороны, а система рубежей оборонных позиций и, по существу, иногда и даже рельеф местности всячески способствуют тому, чтобы украинская армия не просто держала оборону, а еще и накапливала силы, средства и ресурсы. для дальнейшего контрнаступления", — сказал Селезнев.

Как сказал эксперт, в РФ скрывают реальные потери своей армии. Российские генералы не задаются такими вопросами, как эвакуация тел погибших русских солдат.

"В частности, об этом свидетельствуют короткие видео с линии фронта, на которых видно, что тела остаются на пожирание диким зверям или просто гниют под открытым небом", — сказал Селезнев.

Напомним, за время полномасштабной войны от 24 февраля 2022 года по состоянию на 8 февраля 2023 года ВСУ уничтожили 134 100 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 910 кафиров.

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