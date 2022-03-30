Оккупанты, несмотря на заявление о "деэскалации", не уменьшают военную активность под Киевом

Ситуация в Чернигове подобная.
Российские оккупанты, несмотря на обещание властей РФ отвести часть войск из Черниговской и Киевской областей, продолжают обстреливать регионы. Всю ночь около Ирпеня шли боевые действия.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.
"Поэтому пока говорить о том, что россияне уменьшают интенсивность боевых действий в Киевском и Черниговском направлении, не приходится", — сказал Денисенко.
Также глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус заявил, что в регионе не наблюдается анонсированного уменьшения активности войск РФ.
К слову, в Генштабе ВСУ заявили, что так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.
Напомним, разведка Великобритании заявила, что заявления Минобороны России о выводе некоторых своих подразделений из Киевского направления могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали утрату инициативы в регионе.
А вот спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что это не отвод войск, а перемещение. По его словам, Россия передислоцирует войска для наступления на другие районы Украины. Он добавил, что не нужно "обманывать себя заявлениями России" якобы об отводе войск.
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