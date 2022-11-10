Оккупанты несут огромные потери: в ВСУ назвали три направления, где идут самые жестокие бои

В последние дни враг начал терять от нескольких рот до механизированного батальона.

В Вооруженных силах Украины сообщили, что по состоянию на 10 ноября жесточайшие бои ведутся на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях.

Об этом рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, на Авдеевском и Бахмутском направлениях оккупанты пытаются атаковать. За сутки могут совершить по несколько десятков штурмов, используя все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки, но украинская армия дает мощный отпор.

"Так, там (на Сватовском направлении – ред.) идет постоянная работа по освобождению украинской земли, но мы не можем пока подробно об этом говорить. Враг тоже пытается там контратаковать, но это наносит ему еще большие потери. Ситуация контролируемая, ситуация ломается, чтоб ее использовать более эффективно", — сообщил представитель Восточной группировки войск.

Он добавил, что в последние дни враг начал терять от нескольких рот до механизированного батальона.

Что происходит на востоке

В последние недели на захваченных территориях Луганщины участился "хлопок ". В частности, произошло много взрывов складов боекомплектов и казарм, а "свежемобилизованные" россияне очень слабо подготовлены, поэтому несут большие потери. Побратимы их тела не забирают, трупы разлагаются и отравляют грунтовые воды.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 10 ноября сообщил, что российская армия накапливает силы у Сватового и Кременной. Впрочем, украинское контрнаступление это не останавливает.

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