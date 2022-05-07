Оккупанты несут потери: Генштаб сообщил о более 100 раненых десантниках в Запорожской области

Российские войска несут потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины, более сотни своих раненых они разместили в одном из сел Запорожской области.
Речь идет о селе Бурчак в Васильевском районе Запорожской области.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации", – говорится в сообщении.
Напомним, в то же время российские оккупанты на захваченных ими территориях Запорожской области проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.
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