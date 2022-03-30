Оккупанты несут потери и похищают украинцев: какая ситуация в Мариуполе утром 30 марта

Оккупанты несут потери и похищают украинцев: какая ситуация в Мариуполе утром 30 марта

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В городе, где нет света, воды, отопления, связи и продуктов, находятся около 160 тысяч человек. Российские захватчики несут потери. Они также продолжают похищать и вывозить украинцев.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 29 марта.

Показали свежие спутниковые снимки разрушенного Мариуполя

В сети показали свежие спутниковые снимки Мариуполя. На них видно, что в центре города разрушены кварталы. На один из снимков американской компании Maxar попал также драматический театр, который обстреляли россияне.

Оккупанты похитили медперсонал и пациенток одного из роддомов

Российские оккупанты продолжают похищать жителей украинского Мариуполя. В частности, более 70 человек насильственно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

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В Запорожье эвакуировали еще более 900 жителей Мариуполя

Гуманитарными коридорами 29 марта на собственном транспорте в Запорожье добрались 1665 человек, из них 936 мариупольцев.

Путин выдвинул бесчеловечное требование для эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Российский диктатор Владимир Путин пообещал выпустить из Мариуполя гражданских, которых он держит в заложниках, при условии, что защитники города сдадут его.

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В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве Бориса Немцова

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Оккупанты убили экс-капитана сборной Украины по водному поло

В Мариуполе на 39-м году жизни от обстрела со стороны российских оккупантов погиб бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский.

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Защитники Мариуполя уничтожили технику оккупантов

"Азов продолжает уничтожать врагов. Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще 1 танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина!" — говорится в сообщении полка.

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Алексей Дурнев: "После войны я поеду в Мариуполь и буду его восстанавливать"

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