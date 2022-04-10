Оккупанты несут потери в Запорожской области: украинские военные вытесняют врага на отдельных направлениях

В течение суток уничтожено 17 оккупантов.

Украинские военные держат оборону на Запорожье и постепенно вытесняют вражеские войска на отдельных направлениях в области.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, российские оккпанты нести потери и в технике, и в живой силе. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 17 оккупантов, один танк, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, три гаубицы и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны во взаимодействии с другим подразделением вооруженных сил Украины уничтожили танк Т-72 и автомобиль ремонта бронетехники врага возле села Малиновка в Гуляйпольском районе.

Как сообщалось, из- за больших потерь на войне, Россия начала искать "добровольцев" в Приднестровье – британская разведка. Так, российские кафиры начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года. Отметим, что с начала полномасштабной войны русские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.

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