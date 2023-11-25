Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину дронами и ракетами: что известно

Армия России в ночь на 25 ноября атаковала Днепропетровскую область ракетами и ударными БпЛА.

Как сообщил начальник городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, силами ВК "Восток" над областью была сбита вражеская ракета и 5 БпЛА.

"В Криворожском районе обстрелов не было. В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганецкую общину. Без потерь", — добавил Вилкул.

Напомним, ночью против 25 ноября российские оккупационные войска совершили наиболее массовую атаку на Киев с начала войны. РФ применила баражирующие БпЛА "Shahed" в несколько волн и по нескольким направлениям.

В столице обломки дрона упали на жилой дом. Кроме того, в результате атаки были обесточены десятки домов.