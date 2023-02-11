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Оккупанты ночью атаковали остров Змеиный – сбросили четыре авиабомбы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1580
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ночью атаковали остров Змеиный – сбросили четыре авиабомбы

Враг атаковал остров из двух бомбардировщиков.

В ночь на 11 февраля войска российской армии атаковали остров Змеиный. Вражеская авиация сбросила на остров четыре авиабомбы.

Об этом рассказали в Оперативном командовании "Південь".

"Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4️ авиабомбы. А с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3️ противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону Одесщины. Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" отметили, что пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, войска РФ направили по критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования.

Напомним, вечером, 10 февраля, над Одесской областью силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed 136, пытавшихся попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
1580
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