Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и дронами: в ВСУ сообщили первые подробности

Российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали ракетами и ударными беспилотниками ряд областей в центре и на юго-востоке Украины. Мишенью врага являлись объекты инфраструктуры.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила спикер Оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

"Не столько была сконцентрирована работа по югу, скорее юго-восток и центральные регионы Украины. Снова была сложная траектория движения, в сложных погодных условиях приходилось работать. У нас было штормовое предупреждение и очень сильный порывистый ветер, море штормит. Подводя итоги атаки, в целом враг направлял удары по объектам инфраструктуры", – сообщила она.

По словам представительницы ВСУ, ночью враг прибег к смешанной дроново-ракетной атаке.

"Мы работали по беспилотным летательным аппаратам, в нашей зоне ответственности было не очень много. Они больше были сконцентрированы на переходе в другие области. Запускались они по разным направлениям. По нашей зоне ответственности сигналы воздушной тревоги звучали более 4 часов в разных областях. Вычислялись маршруты, чтобы обойти системы противовоздушной обороны. Но работа была достаточно результативной", – рассказала она.

В то же время Гуменюк не уточнила, сколько именно ракет и дронов было сбито.

Ночная атака 16 октября: где раздавались взрывы

Напомним, в ночь на 16 октября воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.

В частности, ПВО работало в Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской областях.

Взрывы раздавались в Миргороде и Староконстантинове. По Днепропетровщине оккупанты выпустили две ракеты, одну из них сбили военные.

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