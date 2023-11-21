Оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": что известно

Российские оккупанты в ночь на 21 ноября нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что ночью россияне атаковали с юго-восточного направления 10 БпЛА типа Shahed. Также противником были выпущены 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя (Крым).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 9 вражеских беспилотников Shahed-131/136 и одна крылатая ракета "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине 21 ноября

В ночь на 21 ноября воздушная тревога была объявлена в ряде западных и центральных областей Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе атаки беспилотников в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Волынской областях.

Ранее в командовании ВМС объяснили, почему оккупанты временно отказались от ракетных ударов с кораблей ЧФ РФ.