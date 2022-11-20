Оккупанты ночью били по Никополю, а в Запорожье началась эвакуация населения: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Красное, Малая Токмачка, Щербаки, Новоданиловка, Волшебное, Степногорск, Степное.

Поступило 30 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

За прошедшие сутки происходила эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

Днепропетровская область: россияне снова стреляли по Никопольщине. Били по четырем громадам — Никопольскому, Красногригорьевскому, Марганецкому и Мировскому. Больше всего пострадал Никополь. Ранен один человек. Повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, общежитие, газопроводы и линии электропередач.

Харьковская область: в течение суток под артиллерийским огнем россиян были Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

В Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Пострадавших нет. Кроме того, получили повреждения частные домовладения и хозяйственные сооружения.

За сутки в результате обстрелов оккупантов пострадали 2 человека, оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Луганская область: за прошедшие сутки россияне на Купянском и Лиманском направлениях пытались держать оборону на захваченных рубежах.

Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Площадки и Невского.

В Луганске зафиксировано увеличение количества российских военных.

Донецкая область: вчера вечером — обстрел Курахово, повреждены сети электроснабжения, часть трех населенных пунктов громады осталась без электричества (частный сектор Курахово, с. Дальнее, с. Успеновка).

Ночью также зафиксированы обстрелы Часовоярской громады, в частности, Часовоярской фильтровальной станции, повреждена техника и здания. Сама станция в рабочем состоянии, работники не пострадали.

В течение суток - обстрелы Авдеевки и Авдеевской громады. В области в сутки: 1 погибший, 2 раненых гражданских.

Николаевская область: ночью враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате обстрела возник пожар хозяйственного здания. Подробная информация о последствиях уточняется.

Херсонская область: ситуация в регионе остается сложной. По информации ГШ ВСУ, враг совершал обстрелы из танков, реактивной и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка, Антоновка и города Херсон.

В Белозерке во время раздачи хлеба российские оккупанты обстреляли гуманитарную точку. В результате обстрела ранены 5 человек. В область поступают гуманитарные грузы из разных областей.

Напомним, что на временно захваченной части Запорожской области российским оккупантам "прилетело" от ВСУ. В результате "прилета" потери оккупантов составили около 160 ранеными и убитыми.

Чернобаевка свободна как выглядит известный аэродром и деревня

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