Оккупанты ночью дважды обстреляли Николаев и нанесли удар по Запорожью

В результате обстрела россиян повреждена гражданская инфраструктура в прифронтовых городах.

В ночь на 27 сентября российские оккупанты обстреляли два города на юге Украины.

Как сообщил в своем Telegram-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, враг дважды мощно обстрелял город.

“Имеем попадание в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода”, — говорится в сообщении.

Больше информации о последствиях обстрелов мэр Николаева пообещал сообщить через несколько часов.

Между тем, он призвал жителей города быть максимально осторожными и не публиковать в соцсетях адреса "прилетов".

Под утро глава Запорожской ОВА Александр Старух также сообщил об обстрелах областного центра.

“Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются”, — написал он.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Запорожье было слышно не менее 10 взрывов. Над городом поднялись клубы дыма.

Напомним, российские оккупанты вечером, 26 сентября, обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Ракетой Х-59 попали по аэропорту.

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