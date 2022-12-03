Оккупанты ночью и под утро массированно обстреляли Донецкую область — фото

В результате обстрелов Донетчины ранения получили четыре человека.

В ночь на 3 декабря и утром в субботу российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Город Угледар и окрестности подвергаются периодическим артобстрелам – один человек ранен.

Больше всего ночью пострадало Курахово – повреждено 8 многоэтажек и 3 частных дома, ранен один человек. Утром произошел еще один обстрел Курахово. Также ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей, а под утро – обстрел Авдеевки. Без жертв.

Два человека ранены в Бахмуте. В городе повреждены дом, админздание и предприятие. Также ночью происходили обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской громад.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде – без жертв.

Ситуация в Донецкой области

На Донетчине продолжаются ожесточенные боевые действия. В Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник Черник отметил, что оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, минуя их с юга от города.

По данным разведки Великобритании, оккупанты продолжают прилагать значительную часть своих военных усилий и огневой мощи на участке укрепленной линии фронта протяженностью примерно 15 км вокруг города Бахмут в Донецкой области.

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