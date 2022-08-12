Оккупанты ночью накрыли ракетами Краматорск и Курахово: какая ситуация (фото)

Около двух ночи россияне начали обстреливать Краматорск Донецкой области.

Также целили в Курахово, там погибли два мужчины и пострадала женщина.

Об этом сообщает в Facebook городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Утро в Краматорске началось с 02:00 ночи. 11 ракетных ударов по городу. Потерпели разрушения дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала. Оккупанты уничтожают все на своем пути — тактика террористов", — отметил Гончаренко.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Кроме того, оккупанты обстреляли ракетами Курахово, пишет глава ОВА Павел Кириленко.

"Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди — вынужденные переселенцы. Из-за обстрелов в городе начался пожар, под завалами разрушенных домов оказались их жители", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 11 августа, россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам на Юге Украины.

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