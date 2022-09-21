Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Запорожью: попали в объект инфраструктуры

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг ночью нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в областном центре. Пострадавших нет. Объект потерпел разрушения", — написал он.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 210-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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