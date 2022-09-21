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Оккупанты ночью обстреляли Харьков: зафиксировано 4 прилета, "рассыпался" жилой дом (фото)

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Оккупанты ночью обстреляли Харьков: зафиксировано 4 прилета, "рассыпался" жилой дом (фото)

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Известно об одном пострадавшем.

В ночь на 21 сентября российская армия обстреляла Холодногорский район Харькова. Там из зафиксировано четыре прилета, в том числе по жилым многоэтажкам.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В одном доме были заблокированы 10 жителей, их спасли сотрудники ГСЧС. По другому адресу – один человек ранен. В обеих многоэтажках разрушены крыша, верхние этажи, лестницы.

"Пока известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь вблизи частных домов. И еще один — на объект инфраструктуры — ночью произошел небольшой пожар и частичное уничтожение зданий. Все прилеты в Холородногорском районе", — написал Терехов.

© Игорь Терехов, мэр Харькова
Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова
© Игорь Терехов, мэр Харькова
Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Напомним, российская армия в ночь на 21 сентября обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области из ствольной артиллерии. Больше всего пострадал Никополь – там повреждено более 20 многоэтажек и частных домов.

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