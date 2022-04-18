Оккупанты ночью обстреляли храм в Харькове (фото)

В храме прятались люди, но никто, к счастью, не пострадал.

Российские военные нанесли артиллерийский удар по храму Преображения Господня православной церкви московского патриархата в Харькове.

Об этом сообщает Харьковская Епархия УПЦ.

"В ночь на 18 апреля был в очередной раз обстрелян храм Преображения Господня города Харькова. Возле храма выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, которые скрываются в храме, никто не пострадал", — сказано в сообщении.

Напомним, в МВД показали, как российские оккупанты побросали трупы своих военных.

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