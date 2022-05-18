Оккупанты ночью обстреляли из "Градов" село в Сумской области (фото)

В результате обстрела поврежден частный дом.
В ночь на 18 мая российские захватчики обстреляли село на Сумщине.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
В результате обстрела было повреждено частное жилье.
"Российские войска произвели обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Уныла. Насчитано около десятка выстрелов", — говорится в сообщении.
Напомним, по Днепру утром 18 мая российские оккупанты ударили двумя ракетами.
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