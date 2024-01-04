Оккупанты ночью обстреляли Курахово: есть разрушение (фото)

Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

Российские захватчики обстреляли ракетами центр Курахово, разрушив детсад, школу, профилакторий и кафе.

Также читайте Российская армия обстреляла Садовое в Херсонской области: есть погибший

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", — говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

"Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем", – добавил Филашкин.

Обстрел Курахового

Обстрел Курахового

Обстрел Курахового

Напомним, ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ устроила ракетную атаку по Авдеевке, в результате обстрела есть жертва.

Читайте также: