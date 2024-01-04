Оккупанты ночью обстреляли Курахово: есть разрушение (фото)

Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.
Российские захватчики обстреляли ракетами центр Курахово, разрушив детсад, школу, профилакторий и кафе.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", — говорится в сообщении.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших среди гражданского населения не поступало.
"Все обстоятельства и последствия удара устанавливаем", – добавил Филашкин.
Напомним, ранее сообщалось, что над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 2 вражеских ракеты.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ устроила ракетную атаку по Авдеевке, в результате обстрела есть жертва.
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