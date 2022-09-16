Оккупанты ночью обстреляли окрестности Славянска: фото последствий

Под вражеским огнем был микрорайон Восточный.
Российские оккупанты в ночь на 16 сентября снова обстреляли Славянск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.
"Доброе утро, Славянск! Пятница, 16 сентября. Ночь снова была беспокойной. Обстрелы велись по окрестностям города. РСЗО. Микрорайон Восточный. Пострадали частные дома и автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждениях уточняется", – написал он.
Стоит отметить, что 7 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску, в результате чего в одном из домов по ул. Торской обрушился подъезд. Из-под завалов извлекли тела трех погибших — двух мужчин и женщину.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 205-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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