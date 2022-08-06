Оккупанты ночью обстреляли Запорожье: попали в объект инфраструктуры (фото)

Также в результате повреждения электроподстанции без света остались населенные пункты области.

В ночь на 6 августа враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе г. Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Также, по его словам, ночью под обстрел со стороны оккупантов попала промплощадка пгт Степногорск. Повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах громады электроснабжение отсутствует.

Фото: Александр Старух

Фото: Александр Старух

Напомним, российские войска вечером 5 августа вторично за день обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивных систем залпового огня. Три "прилета" зафиксированы на площадке возле одного из энергоблоков.

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