Оккупанты ночью обстреляли жилой квартал Бахмута: под завалами ищут человека (фото)

В ночь на 28 августа российские оккупанты обстреляли Бахмут. Из-за обстрелов был частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

Под завалами может находиться один человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Разрушение произошло в результате обстрела ориентировочно в 02:00 28 августа. По предварительной информации, под завалами возможно пребывание одного человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

Ранее стало известно, что за 27 августа россияне убили одного мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.

Стоит отметить, что в течение 26 августа российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донбасса. Обстрелами разрушены 66 гражданских объектов.

Карта боев на 26 августа: рашисты наступают на Авдеевку и Бахмут

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