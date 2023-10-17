Оккупанты ночью сбросили авиабомбу по Херсонщине – есть попадание в больницу (фото)

Войска РФ попали в здание больницы Херсонской области.
В ночь на 17 октября оккупанты из авиации обстреляли Бериславский район на Херсонщине – есть попадание в больницу, люди не пострадали.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В результате атаки россиян пострадало терапевтическое отделение – в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование.
Обломками засыпало въезд на территорию.
В ОВА также добавили, что в результате падения другой управляемой авиабомбы произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили.
Также оккупанты попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается.
Напомним, оккупанты ночью ударили дронами по Одесчине — фото последствий попадания.
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