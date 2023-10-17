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Оккупанты ночью сбросили авиабомбу по Херсонщине – есть попадание в больницу (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты ночью сбросили авиабомбу по Херсонщине – есть попадание в больницу (фото)

Повреждена больница в Херсонской области / Фото: Херсонськая ОГА

Войска РФ попали в здание больницы Херсонской области.

В ночь на 17 октября оккупанты из авиации обстреляли Бериславский район на Херсонщине – есть попадание в больницу, люди не пострадали.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате атаки россиян пострадало терапевтическое отделение – в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование.

Обломками засыпало въезд на территорию.

Повреждена больница в Херсонской области после удара окупантов / ©
Повреждена больница в Херсонской области после удара окупантов
Повреждена больница в Херсонской области после удара окупантов / ©
Повреждена больница в Херсонской области после удара окупантов

В ОВА также добавили, что в результате падения другой управляемой авиабомбы произошел пожар в частном доме. Спасатели оперативно все потушили.

Также оккупанты попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений там устанавливается.

Напомним, оккупанты ночью ударили дронами по Одесчине — фото последствий попадания.

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Дата публикации
Просмотры
624
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