Оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью: погиб один человек

Российские войска в ночь на 6 ноября ударили ракетами по жилому кварталу Запорожья. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Ракетой оккупанты разрушили двухэтажное здание коммерческого предприятия. На месте "прилетов" возник масштабный пожар. Ее к утру удалось ликвидировать. Сейчас идет разбор завалов.

Кроме того, одна ракета упала на земельный участок в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два автомобиля.

Напомним, ночью в Запорожской области дважды голосовали воздушная тревога. После полуночи вСети начали сообщать о взрывах в городе. Впоследствии секретарь горсовета Анатолий Куртев подтвердил обстрелы Запорожья и "прилет" в один жилой квартал.

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