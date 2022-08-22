Оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Николаев и область: повреждены гражданская инфраструктура и домохозяйства

В ночь на 22 августа, ориентировочно в 3:00, Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Обстрелы Николаевской области

Днем, 21 августа, в 13:00 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской громады. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

Баштанский район:

Вечером, 21 августа, в 18:20 враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Также 21 августа в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской громады. Ориентировочно в 9:00, 13:00 и 21:00 были обстрелы с. Широкое. Попадания были уже разрушены ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, в ночь на 22 августа российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Враг выпустил ракеты по Синельниковскому району, по Криворожскому ударил из "Ураганов", а по Никополю попал из "Градов" и ствольной артиллерии.

Читайте также: