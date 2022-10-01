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Оккупанты ночью в очередной раз ударили по Сумской области — ОВА

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Оккупанты ночью в очередной раз ударили по Сумской области — ОВА

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В результате вражеского обстрела жертв и разрушений нет.

В ночь на 1 октября российские войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Враг выпустил по Эсманской громаде шесть снарядов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около полуночи россияне били из артиллерии по Эсманской громаде. 6 прилетов", — написал он.

По предварительным данным, в результате обстрела жертв и разрушений нет.

Напомним, россияне обстреляли в Харьковской области три района, прилегающие к границам РФ.

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