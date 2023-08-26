Оккупанты "ноют" из-за потерь на островах Днепра: в ISW рассказали детали

Потери были настолько велики, что даже попали в российское информационное пространство из-за так называемых "военкоров".

Российские оккупанты понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на островах в дельте Днепра на Херсонщине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в Сети так называемые "военкоры" распространили жалобу якобы окупантов 205-й отдельной мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии Южного военного округа). Оккупанты утверждали, что на острове на Херсонском направлении под обстрелом украинской артиллерии россияне несут значительные потери, а их командиры игнорируют указания личного состава.

"Личный состав утверждал, что командир роты пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отправили командира и уволили двух других командиров, поддержавших уход", – рассказывают в ISW о ситуации в рядах оккупантов.

Так называемые "военкоры" бросились критиковать российское военное командование за неспособность решить системные проблемы среди российских войск на Херсонщине, включая отсутствие поставок и фронтальные атаки на украинские позиции на Восточном берегу под сильным артиллерийским огнем и без поддержки.

Ранее в российском информационном пространстве звучали обвинения в адрес их военного командования из-за подобных провалов в борьбе с украинским присутствием у Антоновского моста Херсонской области в конце июня.

Ранее в Генштабе рассказали, что РФ атакует на 5 направлениях.

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