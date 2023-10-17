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Оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску: "Один из самых серьезных ударов за все время"

Оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску: "Один из самых серьезных ударов за все время"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3886
Время на прочтение
2 мин
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Оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску: "Один из самых серьезных ударов за все время"

Удары ВСУ по аэродрому в оккупированном Бердянске/Скриншот

Российские захватчики признались, что в результате ночной атаки понесли потери в живой силе и в технике.

Российские оккупанты назвали ночную атаку украинских войск на аэродромы Бердянска и Луганска одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

Такое заявление захватчики распространили в одном из своих Телеграм-каналов.

Очевидно, удар по оккупированному Бердянскому аэродрому в ночь на 17 октября оказался очень результативным. Об этом свидетельствуют появившиеся утром жалобы россиян в Сети. Захватчики утверждают, что ВСУ применили якобы дальнобойные ракеты ATACMS.

"Утро не доброе. Х*хлы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время "СВО". Если не самый серьезный", – жалуются россияне.

Оккупанты отметили, что понесли потери и в живой силе, и в технике.

Они также убеждены, что такие инциденты будут повторяться, пока идет война.

Мэр Мелитополя Иван Федоров выложил утром в Сеть видео с ударами со стороны украинских сил по аэродрому в Бердянске. На кадрах слышны громкие звуки взрывов и видны красное зарево и вылеты вражеских, вероятно, ракет.

Атаку ВСУ по аэродрому оккупированного Бердянска сняли на видео

Атаку ВСУ по аэродрому оккупированного Бердянска сняли на видео

Напомним, СтратКом ВСУ сообщил в ночь на 17 октября, что украинские войска нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов врага вблизи Луганска и Бердянска.

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Дата публикации
Просмотры
3886
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