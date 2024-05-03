Оккупанты ноют в Авдеевке: каждую ночь вывозили по 15 раненых, роты "стачиваются" в ноль

Российский военный блогер утверждает, что продвижение оккупантов обеспечивает большое количество ФАБов.
Россияне ноют, как им нелегко в районе Авдеевки, в частности, рассказывают, что командование не выводит роты с позиций, пока они не "сточатся" в ноль.
Об этом пишет один из так называемых российских военных блогеров "Vault 8. Убежище №8".
Z-блогер указывает, что на въезде в Авдеевку появляется самая страшная картина – пни и фундаменты домов. Как отмечает россиянин, заметно, что там 10 лет была передовая.
"За одну ночь перед штурмом на грузовиках забросили почти всю пехоту батальона. Затем их вывозили обратно теми же грузовиками в течение двух недель: каждую ночь вывозили по 15 легких и стабильных раненых. Тяжелых отдельно везли "буханки", – описывает ситуацию военкор.
Он также посетовал, что российское военное командование не выводит роты с позиций до тех пор, пока те "не сточатся в ноль" – это когда остаются только эвакуационные отряды, управление и несколько счастливцев.
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"Даже наш комбат жаловался, мол, хотя бы людей двадцать оставляли, чтобы был какой-то скелет. Но командованию, наверное, удобнее, чтобы совсем "в ноль" и потом месяц формировать заново", – считает блогер.
По его словам, продвижение оккупантов обеспечивает большое количество ФАБов, и выражает удовольствие от их "прилетов" по Очеретино. Автор указывает, что помогает также артиллерия, которая работает круглосуточно, а также насыщение FPV-дронами. Правда, у врага есть проблемы с преодолением украинских средств РЭБ.
К слову, 30 апреля в ВСУ сообщили, что врагу удалось прорваться и закрепиться в поселке Очеретино Донецкой области. Силы обороны Украины принимают все меры по стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении, и возвращению контроля над Очеретино.
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