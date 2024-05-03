Оккупанты ноют в Авдеевке: каждую ночь вывозили по 15 раненых, роты "стачиваются" в ноль

Россияне ноют, как им нелегко в районе Авдеевки, в частности, рассказывают, что командование не выводит роты с позиций, пока они не "сточатся" в ноль.

Об этом пишет один из так называемых российских военных блогеров "Vault 8. Убежище №8".

Z-блогер указывает, что на въезде в Авдеевку появляется самая страшная картина – пни и фундаменты домов. Как отмечает россиянин, заметно, что там 10 лет была передовая.

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"За одну ночь перед штурмом на грузовиках забросили почти всю пехоту батальона. Затем их вывозили обратно теми же грузовиками в течение двух недель: каждую ночь вывозили по 15 легких и стабильных раненых. Тяжелых отдельно везли "буханки", – описывает ситуацию военкор.

Он также посетовал, что российское военное командование не выводит роты с позиций до тех пор, пока те "не сточатся в ноль" – это когда остаются только эвакуационные отряды, управление и несколько счастливцев.

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"Даже наш комбат жаловался, мол, хотя бы людей двадцать оставляли, чтобы был какой-то скелет. Но командованию, наверное, удобнее, чтобы совсем "в ноль" и потом месяц формировать заново", – считает блогер.

По его словам, продвижение оккупантов обеспечивает большое количество ФАБов, и выражает удовольствие от их "прилетов" по Очеретино. Автор указывает, что помогает также артиллерия, которая работает круглосуточно, а также насыщение FPV-дронами. Правда, у врага есть проблемы с преодолением украинских средств РЭБ.

К слову, 30 апреля в ВСУ сообщили, что врагу удалось прорваться и закрепиться в поселке Очеретино Донецкой области. Силы обороны Украины принимают все меры по стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении, и возвращению контроля над Очеретино.

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