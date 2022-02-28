Оккупанты обещают отпустить жителей двух сел в Херсонской области, которые 4 дня жили без воды в подвалах

Оккупанты обещают отпустить жителей двух сел в Херсонской области, которые 4 дня жили без воды в подвалах

Херсонцам доставляют продукты и продают прямо из машин.

Херсон в окружении вражеской техники. Она стоит на всех въездах-выездах, также скопилась в пригороде.

Об этом говорится в ТСН.

Сегодня Взрывов не было слышно, но Херсон фактически оцеплен со всех сторон. В окрестностях много военной техники. Они ездили по улицам в пригороде. Видели и пеших русских солдат. Есть угроза, что в ближайшие дни может исчезнуть телефонная и Интернет связь.

В магазины сейчас тяжело поставлять продукты, потому что все склады находятся за городом. Но есть хлеб, и все необходимое. Предприниматели, которые смогли привезти продукты, торгуют прямо с машин. Есть свет, вода, отопление. Горсовет работает. Заммэра заявил, что если предприниматели будут завышать цены на продукты, то их будут изымать в пользу общины.

В больницах города много раненых и гражданских, и военных. Также расселили по городу жителей поселков, пострадавших во время боев на Антоновском мосту. Сейчас в той части города очень опасно, россияне обстреливают машины, проверяют телефоны. Люди истощены, напуганы. Но херсонцы сделали все, чтобы обеспечить комфорт. Без отдыха работают волонтеры. Горожане несут пострадавшим одежду, белье, лекарства. Возле аптек большие очереди. Нахватает успокаивающего и обезболивающего.

Несмотря на это, Херсон — это Украина и везде украинские флаги.

Сегодня началась эвакуация сел Казацкое, Веселое, пострадавших от боев возле Кахвосской ГЭС. Люди 4 дня жили в подвалах, без еды и света. Мэрия Новой Каховки договорилась с оккупантами о зеленом коридоре, но люди очень боятся. Страшно и оставаться, и ехать, потому что россияне ведут себя неадекватно. Обстреливают машины, убивают попадающихся вблизи ГЭС пешеходов. А из этих сел надо или перейти, или переехать мост через дамбу. Видео оттуда вряд ли будет, потому что россияне не разрешают снимать и проверяют телефоны.

По всей области люди видят перемещение военной техники. Иногда видно, что россияне теряются в наших степях, вязнут на полях. А главное – декоммунизация пошла на пользу – на картах у них другие названия сел.

Слышны ли выстрелы и бои в Херсоне

Сложная ситуация по всей области. Почти во всех райцентрах и селах или ходят российские военные, или стоит много техники. И очень часто артиллерию они ставят поближе к человеческим домам. Люди сообщают о перебоях с продуктами, лекарствами, светом. Просят помощи. Но перемещаться по дорогам сейчас крайне опасно. Несмотря на то, что активных боевых действий нет и не слышно взрывов, работают снайперы или просто стреляют по автомобилям людей и волонтеров.

Но каждый приближает нашу победу как может и поднимает себе и другим боевой дух. Известный херсонский музыкант, живущий во время войны в одном из сел, увидев военную технику рядом, выставил на улицу свои колонки и на всю мощь включил гимн Украины.