Оккупанты обесточили Кременскую подстанцию: без света вся Луганская область — ОВА

Недавно построенная близ Кременной электроподстанция полностью обесточена российской армией.

В понедельник, 25 апреля, оккупанты повредили новую Кременскую подстанцию. В результате чего вся Луганская область осталась без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Без электроэнергии остались все населённые пункты региона.

"Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области. Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. До сегодняшнего дня подстанция оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", — отметил он.

По его словам, энергетики нашли схему подключения области. Продолжается подача напряжения на уцелевшие подстанции.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме через мощные электроподстанции, которые остались в работе на территории области. Скоро свет вернется в дома наших жителей", — отметил он.

Напомним, 25 апреля во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции одной из железнодорожных станций.

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