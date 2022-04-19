Оккупанты обесточили на Лугащине 215 населенных пунктов

Российские захватчики повредили высоковольтную линию в Луганской области.

215 населенных пунктов Луганской области остались без света в результате повреждения высоковольтной линии оккупантами РФ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется", — сообщил он.

Гайдай также отметил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60% приходятся на Донецкую и Луганскую области.

Основная причина остановки этих ГРС – повреждение газораспределительных сетей из-за обстрелов и сложностей с доступом к объектам из-за активных боевых действий.

Напомним, глава Луганской ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться.

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