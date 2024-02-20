"Оккупанты обломали зубы об несокрушимых титанов": Сырский о 10 годах войны с РФ

Александр Сырский рассказал об стойкости и мужестве воинов ВСУ в борьбе с агрессией России.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал эмоциональный пост к 10-летию российско-украинской войны – борьбе за украинскую независимость.

Текст главком опубликовал в своем Telegram-канале.

Именно 20 февраля 2014 года было впервые зафиксировано пересечение государственной границы Украины Вооруженными силами России.

"10 лет назад российские захватчики начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно в Крыму. Это прапорщик Сергей Кокурин, погибший в перестрелке против российских захватчиков 18 марта 2014 года, во время штурма россиянами фотограмметрического центра Вооруженных сил Украины в Симферополе.

Первые добровольцы двинулись в ряды добровольческих батальонов и Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить Родину.

Хорошо помню то время, ведь с 2014 года на войне, до сих пор бок о бок с побратымами прилагаем все усилия для победы Украины. Это война не только за независимость Украины и освобождение от российских оккупантов. Это война за свободу и ценность свободного мира, за наш цивилизационный выбор.

Не мы начали эту войну – это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну нужно завершить освобождением всех наших земель. И наших людей.

Руководствуясь принципами кровожадной и людоненависнецкой нацистской идеологии "русского мира" диктатор Путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой.

Империя зла и ее марионетки мечтали за три дня завоевать Украину и захватить нашу столицу Киев. В то же время они не учли единства и устойчивости украинского народа. Оккупанты обломали свои зубы об несокрушимых титанов – защитников и защитниц Независимости Украины.

Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, благодаря своевременной и мощной международной поддержке стран-партнеров, за что мы им искренне и безгранично благодарны, Украина держит оборону и наносит урон российским захватчикам.

Уже десять лет Украина борется не только за свою свободу, но и за мир и покой для всего Свободного мира!

Вечная память и вечная слава всем погибшим борцам за свободу Украины! Благодарю каждого украинца, который стоит на обороне Родины! Спасибо каждому побратыму и посестре с которыми десять лет держим несгибаемые ряды победителей.

Верю и знаю, мы освободим оккупированные украинские земли! Верю, что украинский флаг взвьется над украинским Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском и над каждым навсегда освобожденным украинским городом!

Мы победим!", — написал Александр Сырский.

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