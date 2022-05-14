Оккупанты обнародовали в соцсетях контакты невест и жен защитников "Азовстали" — советник мэра Мариуполя

Оккупанты обнародовали в соцсетях контакты невест и жен защитников "Азовстали" — советник мэра Мариуполя

Российские оккупанты обнародовали в социальных сетях контакты невест и жен защитников Мариуполя, которые находятся на "Азовстали".

Враг продолжает атаковать завод с неба, земли и не оставляет попытки продвинуться по суше.

Об этом в своем Telegram 14 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты атакуют не только защитников "Азовстали", но и их семьи. Вчера (ред. — 13 мая) оккупанты обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен наших защитников. Самый высокий уровень бесчеловечности и цинизма", – отметил он.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 14 мая, враг продолжает блокировать подразделения украинских защитников на "Азовстали". Российские оккупанты наносят по территории завода массированные артиллерийские и авиационные удары.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.