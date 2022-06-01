Оккупанты оборудуют вторую и третью линии обороны в Херсонской области, а ВСУ получили частичный успех

Оккупанты оборудуют вторую и третью линии обороны в Херсонской области, а ВСУ получили частичный успех

Российские войска в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны. В то же время украинские военные получили частичный успех в регионе благодаря контрнаступательным действиям.

Оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи.

Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 1 июня.

"В Херсонской области противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны", — сообщил спикер оборонного ведомства.

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"Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", — добавил Мотузянык.

Он также рассказал, что российские военные осуществляют инженерное оборудование своих позиций, увеличивают огневые возможности на Слобожанском направлении, снимают с хранения вооружения, а также выводят резервы с территории РФ.

Напомним, как оценили эксперты, оккупанты в Херсонской области, вероятно, испытывают давление ограниченного контрнаступления ВСУ, особенно учитывая, что большая часть оперативного внимания РФ сейчас сосредоточена на захвате Северодонецка.

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