Оккупанты оборудуют вторую и третью линии обороны в Херсонской области, а ВСУ получили частичный успех

Российские войска в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны. В то же время украинские военные получили частичный успех в регионе благодаря контрнаступательным действиям.
Оккупанты пытаются удерживать занятые рубежи.
Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге 1 июня.
"В Херсонской области противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны", — сообщил спикер оборонного ведомства.
"Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", — добавил Мотузянык.
Он также рассказал, что российские военные осуществляют инженерное оборудование своих позиций, увеличивают огневые возможности на Слобожанском направлении, снимают с хранения вооружения, а также выводят резервы с территории РФ.
Напомним, как оценили эксперты, оккупанты в Херсонской области, вероятно, испытывают давление ограниченного контрнаступления ВСУ, особенно учитывая, что большая часть оперативного внимания РФ сейчас сосредоточена на захвате Северодонецка.
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