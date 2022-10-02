Оккупанты обстреливали Авдеевку всю ночь, а Николаевщину атаковали дроны-камикадзе: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.

Запорожская область: сегодня утром враг в очередной раз атаковал Запорожье и ближайшие окрестности. По предварительной информации, враг попал четырьмя ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

Сумщина: ночью — обстрел Зноб-Новгородской общины, 20 прилетов из минометов и САУ. Предварительно – без последствий. Вчера за день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины.

Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии. Потерь и разрушений нет.

Днепропетровщина: от вражеских атак пострадали два района — Никопольский и Криворожский.

Никопольский враг обстрелял из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Кривой Рог враг атаковал дроном-камикадзе. Он попал в лицей в центре города. Разрушил два этажа здания лицея. Был пожар. Ее уже потушили.

Обошлось без погибших и раненых.

Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии столкновения.

Продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября. По последним данным, тогда погибли 24 человека, в том числе 13 детей и беременная женщина.

Продолжается разминирование Харьковщины. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 704 взрывоопасных предмета.

Луганщина: освобождение Лимана, враг продолжает нести потери не только на поле боя, но и в тылу.

Всего ракетные войска и артиллерия Украины за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. За прошедшие сутки по позициям Защитников Луганщины враг нанес 14 артиллерийских и минометных, один — авиа- и два ракетных удара.

Донецкая область: ночью — обстрелы Бахмута, Соледара, Кураховки, Очеретинской ТГ.

Ночью и утром произошло несколько мощных обстрелов Авдеевки. Информация о повреждениях, разрушениях и пострадавших устанавливается.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, очень жарко — Опросное — Пески.

По области за сутки – 3 погибших, 9 раненых.

Николаевщина: по информации воздушного командования "Юг", ночью враг атаковал Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136", пять из которых уничтожены подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Ночью Николаев подвергся ракетному обстрелу зенитно-ракетной системы С-300. В частности, попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов, в результате чего дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание на территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек. Подробная информация уточняется.

Ночью в результате вражеского обстрела с. Шевченко Шевченковской общины два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Раздавались и взрывы в с. Калиновка Воскресенского общества, подробная информация уточняется.

Сегодня около четырех утра обстрелы подверглись окрестностям с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация в Херсоне и области остается очень сложной. Продолжаются боевые действия. Враг обстрелял 5 населенных пунктов – Высокополье, Миролюбовку, Заречное, Осокоровку и Нововознесенское. Есть разрушение гражданской инфраструктуры и раненые местные жители.

По информации Генштаба, оккупанты пытаются провести принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. В Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста.

По информации ОК "Юг", нашими подразделениями ПВО в Бериславском районе сбит вражеский вертолет Ка-52. Также уничтожены 2 БПЛА "Орлан-10".

Ранее стало известно, что ВСУ уже ликвидировали более 60 тысяч российских военных. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Зеленский сообщил горячие новости с фронта

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