Оккупанты обстреливали Донецкую область из авиации и "Градов": двое детей погибли, трое травмированы

Оккупанты обстреливали Донецкую область из авиации и "Градов": двое детей погибли, трое травмированы

В результате обстрелов поврежден как минимум 21 гражданский объект.

За прошедшие сутки, 24 марта, армия Российской Федерации обстреляла восемь населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

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За прошедшие сутки самыми горячими точками региона стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", а также артиллерийского оружия. Отмечается, что в результате обстрелов оккупантов страны-агрессора России двое детей погибли, трое травмированы.

В результате ударов российской армии поврежден по меньшей мере 21 гражданский объект, среди которых жилые дома и электросеть. Кроме того, в ночь на 25 марта "Градами" оккупантов повреждены три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.

Полицейские открыли уголовные производства по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Как сообщалось, российские оккупанты с начала войны в Украине убили 135 детей. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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