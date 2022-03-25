Оккупанты обстреливали Донецкую область из авиации и "Градов": двое детей погибли, трое травмированы

В результате обстрелов поврежден как минимум 21 гражданский объект.
За прошедшие сутки, 24 марта, армия Российской Федерации обстреляла восемь населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.
За прошедшие сутки самыми горячими точками региона стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб.
Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", а также артиллерийского оружия. Отмечается, что в результате обстрелов оккупантов страны-агрессора России двое детей погибли, трое травмированы.
В результате ударов российской армии поврежден по меньшей мере 21 гражданский объект, среди которых жилые дома и электросеть. Кроме того, в ночь на 25 марта "Градами" оккупантов повреждены три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.
Полицейские открыли уголовные производства по статьям "нарушение законов и обычаев войны" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Как сообщалось, российские оккупанты с начала войны в Украине убили 135 детей. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.