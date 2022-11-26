Оккупанты обстреливали из ракет и артиллерии приграничья Харьковщины: как минувшие сутки

Атак по областному центру не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 25 ноября, российская армия наносила ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам Харьковской области. По Харькову атак не последовало.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Вчера, 25 ноября, около 17:00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву. В результате вражеского удара повреждены нежилые помещения. Прошло без пострадавших.

После полуночи оккупационные войска атаковали Купянск. В результате ударов возникли пожары шести гаражей. Пострадавших тоже нет. Впрочем, утром 26 ноября враг нанес артиллерийские удары по Купянску. По предварительной информации, есть один пострадавший.

Синегубов сообщил, что пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 297 взрывоопасных предметов. "Процесс разминирования в Харьковской области продолжается, минная опасность в области остается высокой", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 26 ноября обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Марганец, Никополь и окрестные села. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.

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