Оккупанты обстреливают Чернигов и Нежин, в некоторые села невозможно доставить еду и лекарства

Российская армия терпит потери.
Российские оккупанты продолжают обстреливать города Нежин и Чернигов. В некоторые общины в области невозможно доставить гуманитарную помощь.
Об этом 20 марта сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
По его словам, российская армия теряет много ресурсов, как в технике, так и в людях. Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары, поэтому оккупанты расстреливают гражданскую инфраструктуру.
"Сегодня много работы у коммунальщиков и энергетиков. Все работают и пытаются восстановить по всем общинам уничтоженную инфраструктуру", — сказал Чаус.
Там, где это возможно, продолжают доставлять лекарства и продукты питания. Приезжает гуманитарная помощь во многие села.
"Ситуация неизменна – есть общины, до которых сегодня доехать не можем. И мы не знаем, что там происходит. Там враг и доступа туда нет ", — добавил глава ОГА.
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