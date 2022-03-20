Оккупанты обстреливают Чернигов и Нежин, в некоторые села невозможно доставить еду и лекарства

Оккупанты обстреливают Чернигов и Нежин, в некоторые села невозможно доставить еду и лекарства

Российская армия терпит потери.

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Нежин и Чернигов. В некоторые общины в области невозможно доставить гуманитарную помощь.

Об этом 20 марта сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, российская армия теряет много ресурсов, как в технике, так и в людях. Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары, поэтому оккупанты расстреливают гражданскую инфраструктуру.

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"Сегодня много работы у коммунальщиков и энергетиков. Все работают и пытаются восстановить по всем общинам уничтоженную инфраструктуру", — сказал Чаус.

Там, где это возможно, продолжают доставлять лекарства и продукты питания. Приезжает гуманитарная помощь во многие села.

"Ситуация неизменна – есть общины, до которых сегодня доехать не можем. И мы не знаем, что там происходит. Там враг и доступа туда нет ", — добавил глава ОГА.

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