В течение суток россияне обстреливали прифронтовые общины в Донецкой области от Курахово до Торецка.

На Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская общины. Кроме того, армия агрессорки России избивала по городам в относительном тылу.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В Авдеевке ночью зафиксировали одиночные "прилеты" в старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ. В Очеретинской общине под огнем остаются Пески и Невельское.

Россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке. В селении под завалами оказался мужчина. В настоящее время на месте инцидента идет спасательная операция.

Вечером 16 июля из артиллерии был обстрелян Торецк. оккупанты попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек. В частности, травмировался 6-летний ребенок.

В ночь на 17 августа россияне нанесли удар по Новодмитровке. В поселке повредили лицей и восемь частных домов. На утро обстрела подверглась Дружковка. Там разрушены около десяти частных домов.

Как сообщалось, армия Российской Федерации продолжает убивать мирное население Донецкой области. Только за прошедшие сутки, 16 августа, россияне убили двух жителей региона. В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Авдеевке, а один — в Зайцево.

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